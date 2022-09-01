МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии снизилась на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,028 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Газпром" заявил о рекордной прибыли за первое полугодие по МСФО

Выручка от реализации выросла на 0,1%, до 39,973 миллиарда рублей. Операционная прибыль увеличилась на 13%, до 11,496 миллиарда.

Операционная прибыль компании за отчетный период составила 11,495 миллиарда рублей, что на 13% выше, чем за шесть месяцев годом ранее.

Энергокомпания "Фортум" занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.