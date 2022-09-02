Минцифры и МЭР запустят пилотное мобильное приложение для дистанционных проверок бизнеса
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Минцифры планируют осенью запустить пилотный проект по использованию мобильного приложения для проведения дистанционных проверок бизнеса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития.
Приложение позволит упростить процедуру проведения проверок, в том числе подписать документы как органом контроля, так и контролируемой организацией или лицом, отмечается в сообщении.
"В рамках мобильного приложения можно создать специальную видеоконференцсвязь, по которой контролируемая организация может самостоятельно показывать инспектору все проверяемые объекты. В таком случае выезд инспектора на место становится необязательным. При создании дистанционной проверки мобильное приложение может самостоятельно направлять уведомление в адрес организации при помощи портала госуслуг, а также минимизировать риски фальсификации геолокации со стороны контролируемого лица", — разъяснили в Минэкономразвития.
Кроме того, с помощью мобильного приложения инспектор прямо во время видеоконференции может использовать чек-лист и отмечать соответствие или несоответствие контролируемого лица тем или иным требованиям. Мобильное приложение является подсистемой Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ГИС ТОР КНД).
"Для региональных и муниципальных органов власти мобильное приложение не потребует расходов, поскольку оно централизованно сохраняет видеозаписи проверок, к которым можно вернуться в случае возникновения конфликтной ситуации или при намерении обжаловать результаты проверки со стороны контролируемого лица. Факторы такой фиксации результатов изначально предотвращают возможность какого-либо взаимодействия вне заданных рамок между контролируемым лицом и инспектором" — прокомментировал ожидаемый запуск пилота министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мобильное приложение будет доступно для установки на смартфон и планшет", — сообщили в министерстве. "Приложение будет запущено осенью", — уточнили в его пресс-службе.
https://1prime.ru/business/20220902/837972906.html