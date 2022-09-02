МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Минцифры планируют осенью запустить пилотный проект по использованию мобильного приложения для проведения дистанционных проверок бизнеса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития. Решетников допустил улучшение макропрогноза на текущий год

Приложение позволит упростить процедуру проведения проверок, в том числе подписать документы как органом контроля, так и контролируемой организацией или лицом, отмечается в сообщении.

"В рамках мобильного приложения можно создать специальную видеоконференцсвязь, по которой контролируемая организация может самостоятельно показывать инспектору все проверяемые объекты. В таком случае выезд инспектора на место становится необязательным. При создании дистанционной проверки мобильное приложение может самостоятельно направлять уведомление в адрес организации при помощи портала госуслуг, а также минимизировать риски фальсификации геолокации со стороны контролируемого лица", — разъяснили в Минэкономразвития.

Кроме того, с помощью мобильного приложения инспектор прямо во время видеоконференции может использовать чек-лист и отмечать соответствие или несоответствие контролируемого лица тем или иным требованиям. Мобильное приложение является подсистемой Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ГИС ТОР КНД). Минцифры хочет разрешить идентификацию россиян по смартфону

"Для региональных и муниципальных органов власти мобильное приложение не потребует расходов, поскольку оно централизованно сохраняет видеозаписи проверок, к которым можно вернуться в случае возникновения конфликтной ситуации или при намерении обжаловать результаты проверки со стороны контролируемого лица. Факторы такой фиксации результатов изначально предотвращают возможность какого-либо взаимодействия вне заданных рамок между контролируемым лицом и инспектором" — прокомментировал ожидаемый запуск пилота министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мобильное приложение будет доступно для установки на смартфон и планшет", — сообщили в министерстве. "Приложение будет запущено осенью", — уточнили в его пресс-службе.