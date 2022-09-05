МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp объявила, что ввиду приближающегося тайфуна сократит производство на трех заводах в западной части Японии. На Приморье надвигается супертайфун "Хинамнор"

Так, компания откажется в понедельник от ночной смены, начинающейся в 12.00 по Гринвичу, и во вторник от утренней смены на трех заводах в префектуре Фукуока. Как сообщается на сайте, производство возобновится с вечерней смены вторника.

Подразделения Nissan Motor Corp и Nissan Shatai Co в Фукуоке тоже, как ожидается, приостановят производство на период с вечера понедельника по утро вторника. Об этом Reuters рассказал представитель Nissan Motor.

Из-за приближения мощного тайфуна "Хинамнор" часть компаний Южной Кореи тоже обдумывает вариант временной остановки работы.

Супертайфун "Хинамнор" накроет и российское Приморте в дни Восточного экономического форума (ВЭФ). По данным МЧС, 5 сентября на город прольются сильные дожди, ожидается штормовой ветер (до 23-28 метров в секунду), а на мысах — ураганы (порывами до 35 метров в секунду). Спасатели предупреждают, что в этот период уровень моря может подняться до критических значений.