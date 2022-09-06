МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" закончил полугодие без убытка, несмотря на временный простой производства и как следствие сильный спад продаж, заявил в интервью "Московскому комсомольцу" вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75,2 процента

"АвтоВАЗ" возобновил работу площадок и закончил полугодие без убытка, невзирая на сильный спад. Справедливости ради надо сказать: не обошлось без повышения цены продукции. Но здесь или требовались огромные прямые дотации со стороны государства, или этот шок должен был абсорбировать рынок", — отметил он.

Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходили в простой с начала марта до июня. Однако с июня было возобновлено производство Lada Granta, но "упрощенной" импортозамещенной версии, в июле — выпуск Lada Niva Legend, в августе — Lada Niva Travel. Производство Lada Vesta из-за проблем с компонентами до сих пор приостановлено.

По данным компании, продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75,2% к июлю, но упали в годовом выражении на 7%, составив 18 тысяч машин.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).