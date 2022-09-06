МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Автомобили, которые, согласно сообщениям СМИ, иранская компания Iran Khodro планирует до конца года начать поставлять в Россию, могут нуждаться в доработке из-за особенностей климата двух стран, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Иранские производители автозапчастей могут наладить экспорт в Россию

По его словам, в первую очередь может понадобиться установка дополнительных систем обогрева.

"Принципиально машины для холодного российского климата и жаркого иранского могут отличаться максимум термостатом. Все остальное у наших машин одинаково", — отметил он, уточнив, что раазве что еще могут отсутствовать какие-то системы подогрева, например, сидений, стекол или руля. "Но это дело поправимое, их можно добавить. Возможно, специально для российского рынка они будут производиться", – считает Хайцеэр.

Кроме того, в России иранским автомобилям может понадобиться дополнительная антикоррозийная обработка, отметил автоэксперт.

"Очевидно, что антикоррозийная обработка днища будет необходима иранским автомобилям. Хотя в Иране тоже бывают отрицательные температуры, и говорить, что это абсолютно южный автомобиль, не приходится, дополнительная обработка резиновых поверхностей, мест стыка резиновых поверхностей и металла, как и антикоррозийная обработка, для иранских машин лишними не будут. В остальном все нормально и так", – подчеркнул Хайцеэр.

По его словам, все неудобства, которые могут возникнуть после покупки иранской машины в России, будут компенсированы ее низкой стоимостью.