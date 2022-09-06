ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" закончил полугодие без убытка, несмотря на спад продаж

"Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдёт до небольшой серии", — сказал на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума.

Как ранее отмечали в "АвтоВАЗе", производство Lada е-Largus планируется наладить на заводе компании в Ижевске.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.