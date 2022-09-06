МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России ожидает перерегистрации 120-130 компаний в специальных административных районах (САРах) на конец текущего года, заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. В Минэкономразвития рассказали о будущем климатической политики России

В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

"Еще на Питерском экономическом форуме (…) говорил, что мы, наверное, 100 компаний к концу года получим. Сейчас уже 102, и 20-30 компаний мы ждем до конца года, то есть до конца года ждем, что в САРах будут 120-130 компаний. И фактически мы удвоили количество компаний за восемь месяцев этого года", — сказал Торосов в рамках Восточного экономического форума.

Также, по его словам, сейчас "максимально приятный" момент для перерегистрации в САР. "Что касается текущего момента, то если очень грубо говорить, мы максимально упростили все возможности, которые есть для переезда, для того, чтобы компания, фактически, принимая решение о переезде… Просто нам достаточно что? Решение, больше ничего. Более того, даже копия, даже по мейлу", — добавил Торосов.

Торосов отметил, что сейчас САРы стали "регуляторной песочницей". "Мы обсуждали тут недавно, на стратегической сессии в том числе по финрынкам, цифровые активы и токенизацию акций и возможность использовать стейблкоины. Возможно, как площадка САР — это для этого. Мы тоже об этом думаем", — заключил он, рассуждая о будущем САРов.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.