МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россияне начали бронировать туры по РФ заранее, есть покупки вплоть до апреля, рассказал на пресс-конференции вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun по взаимодействию с органами власти и коммуникациям Александр Сирченко. В России не будут продлевать осенний этап туристического кешбэка

"Сейчас доля внутрироссийского туризма значительно возросла… Глубина бронирования, которая на первом этапе сначала практически упала, то есть было недоверие, непонимание ситуации, где можно отдохнуть, провести свой летний отдых и так далее, то сейчас глубина бронирования значительно увеличилась, и у нас, например, по нашим данным, глубина бронирования составляет до апреля следующего года", — сказал Сирченко.

Он пояснил, что это говорит о том, что выросло доверие потенциальных туристов как к крупным, региональным, местным туроператорам, так и в целом к российскому туризму. "То есть люди поняли, что можно отдыхать не только за рубежом… но и спокойно и качественно можно отдыхать внутри страны", — добавил он.

Сирченко также отметил рост доли туристов, которые приобретают более дорогой турпродукт: проживание в отеле от четырех звезд, полный пакет с экскурсиями, что увеличило стоимость самого турпакета, но и соответственно предоставлялись более качественные услуги.