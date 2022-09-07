ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Соллерс авто" в 2022 году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение в СПИК компании внесено на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости. "Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд

"Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО "Соллерс авто" заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей", — заявил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров, участвовавший в подписании соглашения.

В Минпромторге подчеркнули, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

Проект позволит задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства состоится в 2022 году, уточнили в министерстве.

"Важно отметить, в рамках обновленного СПИК ПАО "Соллерс авто" обеспечит высокий уровень локализации продуктов. Существенная часть программы будет реализована благодаря развитию уже существующих и созданию новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", — добавили в Минпромторге.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.