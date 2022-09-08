МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Cамый надежный способ предотвратить вторичное дорожно-транспортное происшествие — это постараться максимально быстро покинуть место первой аварии, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Стоимость ремонта авто с учетом цен на аналоги сдержит подорожание ОСАГО

Вторичными называют ДТП, которые спровоцированы другими авариями. Так, водители поврежденных автомобилей обычно не думают о ситуации на дороге и выходят из машин, чтобы оценить ущерб. При этом они могут стать жертвами вторичных происшествий. С другой стороны, в остановившиеся посреди трассы машины могут врезаться другие транспортные средства, и их водители и пассажиры при этом тоже могут пострадать.

"Вторичные ДТП – это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги. Это приводит к большому количеству вторичных ДТП с достаточно высокой смертностью. Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части", – отметил Шапарин.

По его словам, если произошло ДТП, нужно сразу же покинуть основной ход магистрали, уехать на обочину и там уже разбираться, кто прав, кто виноват, оформлять все необходимые документы и дожидаться сотрудников полиции. "Но есть несколько факторов, почему люди не съезжают на обочину после ДТП, а остаются посреди дороги. Во-первых, у нас в правилах дорожного движения до сих пор написано, что нельзя покидать место ДТП, за это можно лишиться прав. Во-вторых, человек боится, что если он оставит место ДТП, то ему страховая компания ничего не заплатит", – считает Шапарин.

В правилах дорожного движения наряду с запрещением покидать место ДТП имеется рекомендация освободить проезжую часть, если в результате аварии никто не пострадал. Автоэксперт советует водителям правильно расставлять приоритеты.

"Чтобы не погибнуть во вторичном ДТП, надо понять простую вещь, что ключевая ценность – это жизнь. Ни водительское удостоверение, ни страховая выплата не идут ни в какое сравнение с ценностью жизни. Если вы попали в ДТП на оживленной трассе, то прежде всего надо спасти свою жизнь, а для этого нужно съехать с дороги. Если авария произошла в крупном городе, то потом можно будет найти видеозапись происшествия, сделанную камерой наблюдения", – подчеркнул Шапарин.