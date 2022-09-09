МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Автомобилисты в России стали получать штрафные постановления за непристегнутых пассажиров, оформленные с использованием дорожных камер, пишет Autonews. Водителям объяснили, какие детали нельзя менять в машине

Соответствующую информацию подтвердили в главном управлении МВД по Свердловской области. Поводом для обращения стал штраф, полученный в Екатеринбурге водителем за непристегнутого пассажира — камера при этом приняла за него игрушечного кота.

В ведомстве подтвердили, что в регионе камеры начали использовать с целью фиксации нарушений правил пользования ремнями безопасности. Наказание за это прописано в статье 12.6 КоАП: управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, равно как перевозка непристегнутых пассажиров влечет штраф в размере тысячи рублей.

В МВД сообщили, что точное число штрафов за это нарушение, оформленных в ГИБДД, им неизвестно. Однако сам факт подобных фиксаций там не опровергли.