МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), в первом полугодии финансового года (1 февраля — 31 июля) составила 2,431 миллиарда евро, что на 44% больше показателя годом ранее, говорится в сообщении компании. Названы поддельные товары, которые чаще всего завозят в Россию

Выручка компании за отчетный период выросла на 24%, до 14,845 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию в первом полугодии составила 0,576 евро после 0,408 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам полугодия достиг 4,029 миллиарда евро, что на 30% выше показателя февраля-июля 2021-2022 финансового года. Количество магазинов по всему миру снизилось на 4%, до 6,37 тысячи.

В 2024 году компания ожидает роста онлайн-продаж на 30%.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Помимо Zara и Bershka компания также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.