МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Государственная поддержка спроса в автомобильной промышленности в будущем году существенно снизится из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки федерального бюджета. "АвтоВАЗ" может запустить в серию электромобили Lada Largus в 2023 году

По словам одного из них, к настоящему моменту нет подтверждения ранее заложенных на 2023 год средств даже на основную программу льготного лизинга и кредитования, не говоря уже о средствах на импортозамещение компонентов, о котором говорится в проекте новой стратегии автопрома.

Предполагалось, что в будущем году на льготное автокредитование направят 13,3 миллиарда рублей, лизинг — 5,1 миллиарда рублей. В текущем году государственная поддержка спроса начала работать лишь с середины лета, однако объемы финансирования не пересматривались из-за кризиса, а полностью совпадали с тем, что было в бюджете, то есть по 15,1 миллиарда рублей ежегодно. Сегодня же обсуждается сумма значительно ниже 10 миллиардов, говорит источник.

Сложности с финансированием возникли на фоне приостановки выпуска иностранных автозаводов в России после начала спецоперации на Украине. Источником финансирования программ господдержки традиционно были средства утилизационного сбора. С 2022 года уровень этой компенсации стал полностью зависеть от уровня локализации, и в итоге зарубежные концерны, которые собирали машины в России, получали компенсацию не полностью. За счет этого бюджет получал дополнительные доходы.

Однако в 2022 году активное производство автомобилей осуществлялось только до конца февраля, и в настоящее время из предприятий зарубежных концернов работает и платит сбор лишь завод китайского Haval в Туле.

По состоянию на 13 сентября бюджет собрал от утильсбора по всем видам техники 152,6 миллиарда рублей, что составляет 28,7% от запланированных на 2022 год доходов по статье.

Источники отмечают, что в теории можно было бы направить на господдержку автопрома средства утилизационного сбора, собранные с импортных автомобилей, однако эта идея пока не нашла поддержки.

Собеседник среди отечественных концернов говорит, что бюджет в нынешних условиях "формируется жестко" и, вероятно, чиновники хотят посмотреть, что будет со спросом без поддержки. Источник не сомневается, что "если все будет плохо, деньги найдут".