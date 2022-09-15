МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Средняя страховая выплата по договору ОСАГО по итогам июля за месяц выросла на 13% — до 80,8 тысячи рублей, что произошло из-за роста цен на оригинальные запчасти, говорится в сообщении Российского союза автомобильных страховщиков (РСА).

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В конце августа Банк России заявил, что цены аналогов запчастей автомобилей, согласно вступившему в силу с 11 сентября указанию ЦБ, будут учитываться в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО. А как рассказали РИА Новости в РСА во вторник, рассчитывать выплаты по ОСАГО по новым правилам с учетом цены аналогов запчастей будут с 19 октября, с введением в действие нового справочника средней стоимости запасных частей.

"Страховщики уже почувствовали этот эффект (роста цен на оригинальные запчасти- ред.): так, в июле, после вступления в силу справочников, учитывающих повышение цен на запчасти, средняя выплата по ОСАГО составила уже 80,8 тысячи рублей, за один только месяц увеличившись на 13%. Резкий рост выплат закономерно давит на тариф", — приводятся слова исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, который добавил, что 14 сентября на сайте РСА начата публичная проверка обновленного справочника средней стоимости запчастей.

Этот справочник составлен в том числе с учетом цен аналогов оригинальных запчастей по правилам, вступившим в силу 11 сентября. Публичная проверка проводится в период с 14 по 28 сентября. Уфимцев также напомнил, что на сегодняшний день часть автопроизводителей ушла с российского рынка, что сделало невозможным формировать справочник по "старым" правилам, когда за основу берется номенклатура оригинальных запасных частей, продаваемых на территории России.

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"Банк России внес изменения в Единую методику, согласно которым в случае отсутствия предложений на оригинальные запасные части при формировании справочников могут использоваться неоригинальные сертифицированные в России запасные части. Это позволяет включить в справочник наибольшее количество запасных частей", — комментирует Уфимцев.

"Новый справочник позволит рассчитывать стоимость ремонта именно по тем ценам на запчасти, которые фактически есть на рынке. Таким образом будет обеспечен ремонт автомобиля качественными деталями в установленные законом сроки и по адекватным ценам. А стабилизация цен на детали защитит рынок от скачка убыточности и позволит сдержать рост стоимости полисов ОСАГО", — заключил он.