МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray, причина — высокая доля импортируемых компонентов, сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский. Страховщики сообщили о росте выплат по ОСАГО в июле

"В Xray очень велика доля импортируемых компонентов, он менее всего локализован", — сказал он, отвечая на соответсвующий вопрос в ходе премии "Автомобиль года в России".

Ранее на ВЭФ-22 президент "АвтоВАЗа" заявил о намерениях восстановить практически всю досанкционную линейку в 2023 году. В частности, производство Largus планируется возобновить на рубеже 2022-2023 годов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).