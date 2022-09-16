МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Сезонный рост стоимости зимних шин в России может составить пять-семь процентов — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Страховщики сообщили о росте выплат по ОСАГО в июле

"Сезонный подъем цен на зимние шины будет. Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год. Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики", — отметил собеседник.

По его словам, следует иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. "Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов", – сказал Ракитин.

Эксперт считает, еще одной причиной повышения цен в текущем году может стать дефицит зимних шин на российском рынке. Он объяснил, что в стране налажено производство этой продукции, параллельный импорт также организован, однако неизвестно, будет ли предложение соответствовать спросу.

"Еще может возникнуть дефицит некоторых шин. Потенциально это может привести к росту цен выше обычных пяти-семи процентов. Но дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт", — объяснил Ракитин.