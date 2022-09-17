МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray

"Могу вам сказать, что в научно-техническом центре "АвтоВАЗа" уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta. Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности", — сказал он.

В четверг совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B.

Автомобили класса B в основном ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра, ценовой сегмент — средний. Сейчас модели "АвтоВАЗа" представлены преимущественно в нем (Granta, Vesta и Largus).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 10.00 мск.