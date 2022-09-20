СОЧИ, 20 сен — ПРАЙМ. Производство модели нового семейства Lada будет запущено в конце 2024 года, кроссовер на базе Lada Vesta — в 2025 году, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ, председатель совета директоров компании Денис Мантуров. Глава "АвтоВАЗа" объяснил, почему необходимо пересаживаться на Lada

"Модель нового семейства Lada сегмента B — в конце 2024 года, кроссовер на базе платформы Vesta — в 2025 году", — сказал он, отвечая на вопрос, какая новинка "АвтоВАЗа" будет запущена в производство первой.

На прошлой неделе создание новых моделей было утверждено советом директоров компании. Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что речь идет о новом семействе на базе Granta.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).