Минэкономразвития и органы власти разработают меры поддержки малого и среднего бизнеса до 2030 года
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с представителями региональных и федеральных органов власти разработают меры поддержки малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщает пресс-служба ведомства.
"Андрей Белоусов обсудил с представителями региональных и федеральных органов власти и деловыми сообществами меры государственной поддержки и вопросы совершенствования поддержки малого и среднего бизнеса на период до 2030 года", — говорится в сообщении.
На совещании обсуждалась необходимость приоритетной поддержки самозанятых, начинающих, в том числе молодых предпринимателей, а также обрабатывающих и высокотехнологичных производств.
По результатам совещания Белоусов поручил проработать все озвученные вопросы. В частности, Агентству стратегических инициатив с учетом опыта проведения рейтинга регионов совместно с деловыми сообществами создать рабочую группу и сформулировать предложения по действующим региональным мерам поддержки.
В совещании приняли участие представители регионов — председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Ярослав Семенов, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, а также заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Лут и другие.
"Ближайшая задача — это упростить количество всевозможных отчетных материалов. Нужно осуществить прорыв, уменьшая количество документов. Это важнейший барьер выхода на рынок, который необходимо снизить всеми способами", — заключил Белоусов.
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