МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с представителями региональных и федеральных органов власти разработают меры поддержки малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщает пресс-служба ведомства. Минэкономразвития спрогнозировал снижение инвестиций в Россию в 2023 году

"Андрей Белоусов обсудил с представителями региональных и федеральных органов власти и деловыми сообществами меры государственной поддержки и вопросы совершенствования поддержки малого и среднего бизнеса на период до 2030 года", — говорится в сообщении.

На совещании обсуждалась необходимость приоритетной поддержки самозанятых, начинающих, в том числе молодых предпринимателей, а также обрабатывающих и высокотехнологичных производств.

По результатам совещания Белоусов поручил проработать все озвученные вопросы. В частности, Агентству стратегических инициатив с учетом опыта проведения рейтинга регионов совместно с деловыми сообществами создать рабочую группу и сформулировать предложения по действующим региональным мерам поддержки. Решетников рассказал, когда Россия пройдет нижнюю точку спада в экономике

В совещании приняли участие представители регионов — председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Ярослав Семенов, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, а также заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Лут и другие.

"Ближайшая задача — это упростить количество всевозможных отчетных материалов. Нужно осуществить прорыв, уменьшая количество документов. Это важнейший барьер выхода на рынок, который необходимо снизить всеми способами", — заключил Белоусов.