МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp заявила в четверг, что планирует произвести в октябре около 800 000 автомобилей по всему миру, что примерно на 100 000 меньше ее среднемесячного производственного плана, представленного ранее. Снижение плана в компании объясняют дефицитом полупроводников. СМИ сообщили о массовом закрытии китайских производителей чипов

Крупнейший в мире автопроизводитель по продажам в прошлом месяце заявил, что в сентябре-ноябре планирует производить в среднем около 900 000 автомобилей в месяц.

Тем не менее Toyota по-прежнему намерена выпустить 9,7 млн автомобилей по всему миру за весь текущий финансовый год по март 2023 года.