МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Роскачество не ожидает, что под видом параллельного импорта в Россию попадет контрафактное вино, потому что подделывать такую продукцию экономически невыгодно, сообщили РИА Новости в ведомстве. Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя

В пятницу стало известно, что Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень параллельного импорта — в список, согласно проекту, включат шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водку (Absolut), виски (Henessy, Jameson), и другие алкогольные напитки зарубежных брендов. В понедельник вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что решение по включению алкоголя в перечень параллельного импорта следует принять до конца сентября, чтобы ритейлеры успели закупиться к новогодним праздникам.

В Роскачестве напомнили, что в проекте приказа Минпромторга указаны только четыре наименования тихого вина: Faustino (Испания), Mateus (Португалия), Zonin (Италия) и Brancott Estate (Новая Зеландия). Без учета скидок эти торговые марки относятся к ценовой группе свыше тысячи рублей за бутылку 0,75 литра.

"По оценкам наших экспертов, механизмы параллельного импорта приведут к дальнейшему удорожанию данных наименований вина и снижению спроса на них. При этом вряд ли можно ожидать, что под видом включенных в перечень брендов в Россию попадет контрафактная продукция. Подделки таких вин бессмысленны с экономической точки зрения", — считает директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, чьи слова приводятся в сообщении.

В Роскачестве сообщили также, что включенные в перечень напитки не являются наиболее продаваемыми в России импортными винами: суммарная доля этих брендов на отечественном рынке тихого вина не превышает 1,5%.

"Вряд ли можно сказать, что эти марки вина составляют в текущей ситуации сколько-нибудь серьезную конкуренцию отечественному производителю. На винном рынке, в отличие от рынка крепкого алкоголя, почти нет крупных брендов. Покупатель ориентируется не столько на торговую марку, сколько на сорт винограда, регион или страну происхождения", — добавила Буняева.

Отмечается, что параллельный импорт не окажет существенного влияния на рынок российского вина. Однако, по словам эксперта, большую конкуренцию для российских виноделов составляет небрендовая и достаточно дешевая винодельческая продукция из Европы, которая продолжает завозиться в страну. Это, в первую очередь, вина региона Vinho Verde из Португалии, Рислинг из Германии, а также вина Северной Италии и недорогие испанские вина.