МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Volkswagen может перенести производство из Германии, Чехии и Словакии из-за дефицита газа, передает Bloomberg со ссылкой на главу отдела закупок автоконцерна Гэна Ву. Цены на газ в Европе закрепились ниже 1900 долларов за тысячу кубогв

"Volkswagen AG может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится", — говорится в сообщении.

Согласно данным, Германия, Чехия и Словакия сильнее других европейских государств зависят от поставок российского газа. При этом у Volkswagen в этих странах размещены крупные производства.

"В качестве среднесрочных альтернатив мы сосредоточимся на большей локализации, перемещении производственных мощностей или технических альтернативах, аналогично тому, что уже стало обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводников и другими недавними перебоями в цепочках поставок", — уточнил Ву. "АвтоВАЗ" нарастил долю на авторынке до рекордных показателей

Как отметило агентство, такое развитие событий станет станет "последним признаком", доказывающим перестройку промышленного ландшафта Европы на фоне энергокризиса.

Volkswagen Aktiengesellschaft (AG) — немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге, один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.