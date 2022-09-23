Volkswagen может закрыть заводы в Германии из-за проблем с газом
Bloomberg: Volkswagen может закрыть производство из Германии, Чехии и Словакии из-за проблем с газом
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Volkswagen может перенести производство из Германии, Чехии и Словакии из-за дефицита газа, передает Bloomberg со ссылкой на главу отдела закупок автоконцерна Гэна Ву.
"Volkswagen AG может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится", — говорится в сообщении.
Согласно данным, Германия, Чехия и Словакия сильнее других европейских государств зависят от поставок российского газа. При этом у Volkswagen в этих странах размещены крупные производства.
"В качестве среднесрочных альтернатив мы сосредоточимся на большей локализации, перемещении производственных мощностей или технических альтернативах, аналогично тому, что уже стало обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводников и другими недавними перебоями в цепочках поставок", — уточнил Ву.
Как отметило агентство, такое развитие событий станет станет "последним признаком", доказывающим перестройку промышленного ландшафта Европы на фоне энергокризиса.
Volkswagen Aktiengesellschaft (AG) — немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге, один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.