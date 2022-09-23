МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Toyota планирует оптимизировать и реструктурировать свою деятельность в Москве для продолжения обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России, говорится в заявлении компании о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге. Нефть Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января

"Мы также определили, что наша деятельность в Москве нуждается в оптимизации и реструктуризации ― с четкой целью сохранения эффективной организации для продолжения поддержки розничной сети в предоставлении постоянного обслуживания существующим клиентам Toyota и Lexus в России", — отмечается в сообщении компании.

Как ранее в пятницу сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, Минпромторг РФ и власти города прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки.

В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода — невозможность поставок необходимых комплектующих. Производство на площадке было приостановлено с 4 марта.

"В течение этого периода мы полностью сохранили нашу рабочую силу и позаботились о том, чтобы наше предприятие было готово возобновить производство, если позволят обстоятельства. Однако по прошествии шести месяцев мы не смогли возобновить нормальную деятельность и не видим никаких признаков того, что мы можем возобновить ее в будущем", — прокомментировали ситуацию в автоконцерне.

Кроме того, в компании пообещали своим сотрудникам помощь в повышении квалификации и в целом финансовую поддержку сверх требований законодательства.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.