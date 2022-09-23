МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" изменила состав правления, но исключила из публичного доступа информацию о нем, сообщила компания. Нефть Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января

"Решением совета директоров, проведенного 23 сентября 2022 года, состав правления общества изменен, при этом информация о лицах, входивших в состав правления ранее, утратила свою актуальность", — сообщается в материалах "Роснефти".

"В целях минимизации риска введения (расширения действующих) мер ограничительного характера ПАО "НК "Роснефть"… принято решение об исключении из публичного доступа информации о составе правления общества", — говорится также в сообщении.

Компания также отметила, что на сторонних ресурсах может содержаться уже неактуальная информация о составе правления, в том числе лицах, полномочия которых прекращены.