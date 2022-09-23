МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует запустить на своих мощностях производство автомобилей новых брендов: уже ведется соответствующая подготовка, на большой объем выпуска новых машин завод намерен выйти в 2023 году, говорится в сообщении компании. В Toyota заявили, что продолжат обслуживание автомобилей бренда в России

"Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны. Что меняется? Прежде всего придут новые партнеры. Мы начинаем производство новых автомобилей. Есть перспектива выхода на серьезный объем уже в следующем году", — отметил основатель "Автотора" Владимир Щербаков.

При этом в компании не уточнили о каких конкретно брендах идет речь.

Щербаков также напомнил, что на производственной площадке "Автотора" завершается строительство 8 новых заводов. Инвестиции в новое оборудование и технологии для них составят более 5,7 миллиарда рублей.

На создаваемых новых мощностях, в том числе, планируется выпускать компактные электромобили, о которых ранее уже заявляли в компании. Кроме того, предусмотрены версии электрокаров для маломобильных групп граждан. "На этой же производственной базе планируется делать малую технику – квадроциклы, мотоциклы, другие транспортные средства и передвижные устройства широкой гаммы", — добавили в "Автоторе".

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. В июле калининградский губернатор Антон Алиханов заявлял, что у завода могут появиться новые партнеры, ведутся переговоры, в том числе с Китаем.