МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Автомобильная компания "Соллерс авто" будет переименована обратно в "Соллерс", такое решение приняли ее акционеры на внеочередном собрании, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" нарастил долю на авторынке до рекордных показателей

"Собрание акционеров 26 сентября приняло решение о переименовании компании "Соллерс авто" и возвращении к прежнему названию "Соллерс", а также избрало новый состав совета директоров", — отмечается в сообщении.

По словам председателя совета директоров компании Адиля Ширинова, историческое название автомобильного холдинга возвращается в связи с выходом компании из-под контроля прежнего основного акционера — ООО "Соллерс Груп" (ныне ООО "Серенити Инвест").

"В состав совета директоров ПАО "Соллерс" в количестве 9 человек вошли: Ширинов Адиль Шамиль Оглы, Соболев Николай Александрович, Каика Зоя Ататжановна, Хвесеня Виктор Михайлович, Гой Татьяна Владимировна, Фролова Елена Александровна, Санин Михаил Вячеславович, Гайсин Сергей Владимирович, Сафаров Асгат Ахметович", — уточнили в компании. В составе совета директоров одно изменение: вместо Александра Макаревича в него вошел Сафаров.

"Соллерс авто" — российская автомобильная компания, владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.