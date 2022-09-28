МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Более 100 тысяч новых автомобилей было импортировано в Россию за 8 месяцев текущего года, доля импорта на рынке в этой сфере сохраняется на уровне 2021 года — около 20%, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. Минпромторг не планирует разрешать покупку авто из средств маткапитала

"В части вопроса импорта новых автомобилей в Россию я хочу отметить следующее. За 8 месяцев 2021 года, например, было импортировано порядка 200 тысяч новых автомобилей. А за 8 месяцев 2022 года чуть больше 100 тыс. То есть доля импорта на рынке осталась приблизительно такой же как и в 2021 году — порядка 20%. Импорт новых автомобилей в Россию не останавливался", — сказал он.

Ранее Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт автомобилей. В список, в частности, вошли машины брендов Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes, Daimler, Maybach, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.