МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Издержки одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) после ухода с российского рынка составили 184 миллиона долларов, свидетельствуют данные из отчетности компании. Эксперт предрек уход недружественных валют с российской биржи

"Единовременные издержки в 2,104 миллиарда шведских крон, связанных с уходом из России, повлияли на результаты (третьего — ред.) квартала", — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что из-за ослабления кроны к рублю сумма оказалась несколько выше, чем планировалось ранее.

В начале марта H&M сообщила о приостановке продаж в России, а в июле компания решила уйти с российского рынка и продать бизнес.