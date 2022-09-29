ТАШКЕНТ, 29 сен — ПРАЙМ. Министерство труда США полностью снимает запрет на закупки хлопка и текстильных изделий из Узбекистана в связи с отсутствием случаев массового принудительного детского труда при сборе этой культуры, сообщает в четверг узбекистанское министерство занятости и трудовых отношений. Эксперт оценил последствия потери части урожая пакистанского хлопка

"Министерство труда США анонсировало исключение производимого в стране хлопка из "списка товаров, произведенных с использованием детского и принудительного труда", — говорится в сообщении в Telegram-канале минзанятости.

По данным ведомства, это решение отменяет "формальные ограничения на ввоз в США произведенного в Узбекистане хлопка и изделий из него, открывая тем самым новые возможности для экспорта текстильной продукции".

Снятие ограничений связано с тем, что минтруда США в своем докладе TDA Report впервые с 2011 года включило Узбекистан в категорию стран со "значительным прогрессом" в усилиях по искоренению наихудших форм детского труда, добавили в минзанятости.

Минтруда США в сентябре 2018 года исключило узбекистанский хлопок из списка товаров, производимых с использованием детского труда. Узбекский хлопок был включен в этот список на основе данных за 2002-2008 годы, когда, по данным американской стороны, школы привлекали к хлопковой кампании детей, начиная с 7-летнего возраста. В марте 2019 года американское ведомство сняло запрет на госзакупки хлопка из Узбекистана.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ). В феврале 2018 года МОТ впервые заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца участвовали в этом процессе добровольно.