МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первых девяти месяцев 2021-2022 финансового года, завершившихся 31 августа, сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,43 миллиарда шведских крон (387,5 миллиона долларов), говорится в сообщении компании. В H&M назвали издержки от ухода из России

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 2,68 кроны (0,23 доллара) против 3,86 кроны (0,34 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании выросла на 13%, до 161,12 миллиарда крон (14,09 миллиарда долларов).

В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль H&M упала в 8,8 раза — до 531 миллиона крон (46,4 миллиона долларов). В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,32 кроны (0,03 доллара) против 2,83 кроны (0,25 доллара) годом ранее. Выручка увеличилась на 3,4%, до 57,45 миллиарда крон (5 миллиардов долларов).

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие.