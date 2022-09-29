Berkshire Hathaway приобрела еще 5,99 миллионов акций Occidental
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета приобрела еще 5,99 млн акций Occidental Petroleum Corp, увеличив свою долю до 20,9%, после того, как акции нефтяной компании потеряли около одной пятой своей стоимости менее чем за месяц.
Акции приобретались 26-28 сентября и обошлись Berkshire примерно в 352 млн долларов, сообщила компания в отчете для регулятора в среду.
Теперь Berkshire владеет примерно 194,4 акций Occidental стоимостью около 11,9 млрд долларов, исходя из цены закрытия акций Occidental в среду в 61,41 доллара.
Со времени предыдущей покупки акций Occidental, в результате которой доля Berkshire превысила 20%, прошло семь недель.
Акции Occidental подорожали более чем в два раза с начала этого года на фоне роста цен на нефть.
В августе регулятор нефтегазовой отрасли США разрешил Berkshire приобрести до 50% обыкновенных акций Occidental.
Кроме того, Berkshire владеет привилегированными акциями Occidental на 10 млрд долларов, приносящими 800 млн долларов годовых дивидендов.