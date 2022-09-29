МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков попросил правительство РФ учесть мнение отрасли о несвоевременности введения с 2023 года акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки, говорится в общении союза (есть в распоряжении РИА Новости). Союз: россияне не ощутят изменений из-за ухода глобальных брендов напитков

"Введение налога на напитки с содержанием сахара обладает крайне высоким уровнем экономического воздействия на формирование спроса и предложения категории, а также сопутствующих отраслей — производство сахара, упаковки, оптовая и розничная торговля и так далее. Применение данного инструмента в условиях складывающейся экономической ситуации и борьбы правительства с ценовой инфляцией̆ видится несвоевременным", — говорится в обращении.

Согласно проекту бюджета и изменений в налоговый кодекс, акциз может быть введен с 1 января 2023 года. Предварительно его размер обозначен в 7 рублей за литр, а дополнительные доходы бюджета в 2023 году от этой меры оцениваются в 35 миллиардов рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование борьбы с сахарным диабетом.

"Союзнапитки" указывают несколько причин, на основании которых проект введения акциза не может быть поддержан. Так, доля таких напитков в потреблении населением РФ сахара в чистом виде составляет 1,5%. Кроме того, исходя из данных международного опыта, потенциал акцизов на безалкогольные напитки с добавлением сахара для пополнения бюджета ограничен и обычно не превышает 1% от общего объема поступлений.

В обращении также напоминается, что вопрос определения критериев сахаросодержащих напитков прорабатывался на площадке правительства РФ в 2021-2022 году в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы и был снят с контроля до стабилизации экономической ситуации, о которой в настоящий момент говорить не приходится. Помимо этого, может ухудшиться и положение некоторых каналов продаж: например, при введении акциза вендинговым аппаратам надо будет печатать кассовые чеки, что невозможно обеспечить в сроки, указанные в законопроекте.

Согласно оценкам аналитического центра при правительстве РФ, сделанным в июне 2021 года (также есть в распоряжении агентства), введение в 2022 году акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки привело бы к росту розничной цены и цены производителей на 5 рублей за литр.