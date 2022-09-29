МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Xiaomi может занять заметную долю на рынке ноутбуков в России, поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Xiaomi может стать первым поставщиком ноутбуков в Россию с введения санкций

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в компании — партнере китайского производителя — сообщала, что до конца осени Xiaomi может начать поставки ноутбуков в Россию. Отмечалось, что тем самым она станет едва ли не первым широко известным вендором, который выйдет на российский рынок после начала военной операции на Украине и санкционной кампании.

"Xiaomi продолжал работать на протяжении всего этого периода с продажей смартфонов, когда ушли Apple, Samsung, Huawei и Hohor. Поэтому нет ничего странного в том, что Xiaomi может начать поставки ноутбуков в Россию… Считаю, что это хорошие шанс занять заметную долю на рынке при отсутствии значительного ассортимента продукции", — сказал Кусков.

Эксперт пояснил, что компания поняла, что это "серьёзная возможность нарастить заметную долю в том сегменте, в котором они не были представлены".

В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) сообщили, что планируют расширить сотрудничество с Xiaomi и начать продавать ноутбуки этого бренда.

По их оценке, за январь-июль в России розничный сегмент ноутбуков составил порядка 1,7 миллиона устройств. Наиболее высокую динамику среди производителей демонстрируют устройства китайских брендов, на них пришлось порядка 30% в натуральном выражении продаж, по сравнению с примерно четвертью годом ранее.