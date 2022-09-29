МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Юнипро" утвердил новую ESG-стратегию на период до 2060 года, сообщила компания. "Газпром" за три года заплатит дополнительные 1,8 триллиона рублей налогов

Принципы ESG (environmental, social, governance), или принципы устойчивого развития — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).

"На заседании совета директоров "Юнипро" 28 сентября 2022 была утверждена ESG-стратегия "Юнипро" на период до 2060 года. Документ предусматривает развитие "Юнипро" в долгосрочной перспективе путем последовательного улучшения по всем трем направлениям – экологическому (E), социальному (S) и управленческому (G)", — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что "Юнипро" намерено проводить работу по снижению эмиссии углекислого газа, выбросов метана и оксидов азота, реализовывать проекты по снижению рисков аварий с серьезными экологическими последствиями и создавать условия для перехода к климатической нейтральности к 2060 году.

В сентябре 2021 года в "Юнипро" был создан комитет по устойчивому развитию, основными задачами которого стало участие в формировании стратегических целей, направленных на развитие в долгосрочной перспективе в области устойчивого развития, включая экологические, социальные и управленческие вопросы, а также контроль за соблюдением принципов ESG и предоставление рекомендаций совету директоров по вопросам в сфере устойчивого развития.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергоконцерну Uniper SE.