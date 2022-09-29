МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Евраз ЗСМК" (Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в Evraz) сможет снизить дефицит поставок западных комплектующих, а также расширить ассортимент продукции и повысить ее качество за счет использования новых современных станков, следует из сообщения металлургической компании. Евросоюз готовится ввести ограничения на импорт российской стали

"В механическом цехе "Евраз ЗСМК" запустят в работу современные станки, которые позволят сократить дефицит поставок запасных частей, расширить ассортимент продукции, повысить качество изготовляемых деталей и увеличить производительность труда. Вложения в проект составили порядка 200 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Новые станки оснащены числовым программным управлением, что значительно увеличит точность обрабатываемых деталей. Отмечается, что новая техника позволит заменить дорогостоящие детали, комплектующие и запчасти продукцией собственного производства.

"Специалисты проанализировали ситуацию по приобретаемым деталям и запасным частям и подобрали конфигурацию станков, которая могла бы обеспечить изготовление нужной продукции на комбинате", — приводятся в сообщении слова директора сегмента "Ремонты" дивизиона "Сибирь" Михаила Мезенцева.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.