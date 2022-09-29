МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности Group-IB зафиксировала всплеск мошенничеств с использованием брендов популярных сетей пиццерий, в сентябре было обнаружено 100 фейковых ресурсов "Додо Пицца" и "Папа Джонс", при взаимодействии с которыми у пользователей списывались деньги со счетов, говорится в исследовании компании. Юрист объяснила, как мошенники обманывают подлежащих частичной мобилизации

"Group-IB зафиксировала "осенний всплеск" мошеннической схемы с использованием брендов популярных сетей пиццерий. Суммарно в сентябре было выявлено более 100 фейковых ресурсов "Додо Пицца" и "Папа Джонс", где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу за 1 рубль или с большой скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, в отдельных случаях в десять раз превышающие стоимость заказа", — говорится в исследовании.

Отмечается, что на фейковых сайтах под предлогом участия в акции "Дарим пиццу за 1 рубль" пользователей просили ответить на несложные вопросы, а потом ввести данные банковской карты и заплатить 1 рубль. Однако в результате со счета жертвы списывались 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные банковской карты оказывались в руках у мошенников.

"В рамках мошеннической акции обещанный призовой фонд составлял якобы 100 тысяч пицц. Поддельные сайты распространялись по методу "писем счастья" — для получения награды участнику опроса нужно было через мессенджер поделиться ссылкой с 20 знакомыми. … "Додо Пицца" приняла все необходимые меры и предупредила пользователей о мошенничестве — в настоящее время фейковые ресурсы неактивны. Однако, риск их "клонирования" сохраняется", — добавляют в компании. Эксперт предупредил о росте мошенничества с недвижимостью

В том же месяце Group-IB также были выявлены поддельные сайт под пиццерию "Папа Джонс", где предлагалась скидка в 25% на заказ пиццы. "Мошенники пытаются использовать подобную схему уже не в первый раз. Оплатить заказ можно было только картой, а к стоимости приписывался дополнительный ноль. Так, если сумма заказа была, например, 1,3 тысячи рублей, то уже в сообщении от банка с кодом подтверждения операции было указано 13 тысяч рублей. Тревогу забили внимательные пользователи: домены деактивированы", — добавили в компании.

"Розыгрыш призов под видом опроса или приятная скидка от имени известных брендов — очень популярный вид мошенничества. По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — заявил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.