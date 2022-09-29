МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объемы косметики и мыла, поставляемые Россией в страны Европы, были незначительными, хотя экспорт туалетной бумаги в последнее время заметно и вырос, сообщила РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. СМИ: ЕС собирается запретить импорт туалетной бумаги и косметики из России

В среду издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии сообщало о том, что Евросоюз планирует запретить импорт ещё некоторых видов товаров из России. По информации издания, предлагается запретить импорт косметических товаров, товаров для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.

"Туалетную бумагу мы в основном экспортировали в Казахстан и Белоруссию, в Германию около 10 миллионов долларов из 52… Что касается категории мыла, ПАВ (поверхностно активных веществ — ред.) и косметики, то тут ситуация похожая, объемы были незначительные. Лидеры в экспорте все те же — Казахстан и Белоруссия", — сказала Сумишевская.

При этом что касается туалетной бумаги, то, по словам эксперта, её поставки в Европу начали расти в период ковидных ограничений — из-за того, что бумага, произведенная в России, оказалась самой дешевой. При этом часть товара производится под международными марками (Zewa, Tork, Papia, Familia), а среди российских марок — это "Мягкий знак", Kleo, Veiro.

Между тем в августе одна из западных газет предложила в качестве мер экономии использовать многоразовую туалетную бумагу. После этого купить ее на сайте канадской компании-производителя Net Zero Company оказалось невозможно – весь товар был распродан.