МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Убыток "Энел Россия" по МСФО в первом полугодии 2022 года составил 8,575 миллиарда рублей против прибыли в 2,024 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток, заявил Шульгинов

EBITDA за отчетный период увеличилась на 32,9%, до 5,259 миллиарда рублей.

Выручка компании в январе-июне выросла на 14,1% — до 24,63 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 10,69 миллиарда рублей при прибыли в 2,563 миллиарда годом ранее.