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2022
https://1prime.ru/business/20220929/838301441.html
В "Энел Россия" назвали чистый убыток компании за первое полугодие
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Убыток "Энел Россия" по МСФО в первом полугодии 2022 года составил 8,575 миллиарда рублей против прибыли в 2,024 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. EBITDA за... ПРАЙМ, 29.09.2022
бизнес, новости, энел россия, убыток, мсфо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Убыток "Энел Россия" по МСФО в первом полугодии 2022 года составил 8,575 миллиарда рублей против прибыли в 2,024 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании.
EBITDA за отчетный период увеличилась на 32,9%, до 5,259 миллиарда рублей.
Выручка компании в январе-июне выросла на 14,1% — до 24,63 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 10,69 миллиарда рублей при прибыли в 2,563 миллиарда годом ранее.