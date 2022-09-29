МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Билайн" и Tele2 поддержат мобилизованных сотрудников с помощью дополнительных выплат, Tele2 также рассматривает оказание психологической и юридической помощи их семьям. Об этом рассказали РИА Новости пресс-службы мобильных операторов. "Сбербанк" реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованнных

РИА Новости направило запрос в "Билайн, Tele2, "Мегафон" и МТС о том, какие меры предпринимаются для поддержки мобилизованных сотрудников.

В пресс-службе "Билайна" отметили, что "компания будет обеспечивать дополнительными выплатами и другими мерами поддержки, например, полисами ДМС для членов их семей".

Представители Tele2, сообщили, что оператор готов "всесторонне поддержать" получивших повестку в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев. Мобилизованные работники сохранят страховые полисы ДМС, а их семьи получат психологическую, юридическую помощь и "в исключительных случаях" получат выплаты до пяти миллионов рублей.

"Компания для поддержки мобилизованных сотрудников и добровольцев: гарантирует возвращение на работу в Tele2 после окончания военной службы, сохраняет денежные выплаты в размере среднего заработка на время прохождения службы, единовременно выплатит от компании 100 тысяч рублей либо сумму в размере одного должностного оклада, если его размер превышает 100 тысяч рублей", — подчеркнули в пресс-службе Tele2.

Ранее в четверг Минцифры России попросило руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей.