МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Осенью в России ДТП часто случаются из-за неготовности водителей к некоторым природным явлениям — например, из-за того, что опавшая листва делает дорожное покрытие скользким, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт Антон Трошанов. Эксперт дал прогноз, насколько подорожают зимние шины

"Осенью на дорогу выпадает листва. Вроде ничего страшного, но с точки зрения сцепления шин с дорогой получается без пяти минут гололед. Когда автомобиль наезжает на листву, он скользит, и мы можем либо совершить столкновение, либо выехать за пределы дорожного полотна. То есть листья на дороге могут стать причиной ДТП", – отметил он.

Эксперт добавил, что еще одной проблемой для автомобилистов осенью являются дожди, ограничивающие видимость.

" Части стекла рядом с боковыми стойками оказываются залиты водой, и при поворотах направо или налево из-за этой "мертвой зоны" можно не заметить пешеходов или мотоциклистов", – сказал он.

Для уменьшения риска ДТП нужно не бояться снижать скорость или даже полностью останавливать автомобиль, подчеркнул Трошанов.

"Я советую осенью больше крутить головой во время вождения и внимательнее относится к "мертвым зонам". Если в чем-то не уверены, если чего-то не видим в зеркалах или окнах, то маневры мы не совершаем. Можно даже полностью остановиться на дороге временно. Лучше пусть нам сигналят другие участники движения, чем мы станем причиной ДТП", – заключил он.