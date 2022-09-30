МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Спрос на легковые электромобили российского бренда Evolute, серийное производство которых было запущено на этой неделе в Липецкой области, в РФ будет: этому будет способствовать приемлемая для электрокара цена и возможность бесплатной парковки, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. "АвтоВАЗ" может запустить в серию электромобили Lada Largus в 2023 году

"Спрос будет. Корпоративные клиенты, может, в очередь не выстраиваются, но интерес серьезный проявляют — и для пополнения парка каршеринга, и таксопарка, и корпоративного транспорта. Электромобиль с таким хорошим запасом хода в условиях использования в городе оказывается более выгодным, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания", — рассказал он.

Сейчас на заводе "Моторинвеста" под Липецком выпускаются только модели Evolute i-pro. До конца года линейку пополнят электрический кроссовер i-Joy и минивэн i-Van, в 2023 году планируется выпуск кросс-купе i-Jet.

Седан i-pro стоит 2 миллиона 65 тысяч рублей, i-Joy и i-Van – по 2 миллиона 565 тысяч рублей (с учетом программы субсидий на приобретение электромобиля в 925 тысяч рублей).

"До этого новый электромобиль можно было купить по цене от 6 миллионов и выше. Тут какая-то более-менее доступная цена. Если будет построена, как нам обещают, система обслуживания, гарантия составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега — это вполне нормально. Почему бы и нет? Я тоже подумываю в качестве городского автомобиля взять электромобиль, тем более что бесплатно можно парковаться", — добавил Моржаретто.