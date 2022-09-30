МЭР: пересматривать концепцию развития электротранспорта в России пока не планируется
ЛИПЕЦК, 30 сен — ПРАЙМ. Утвержденную в прошлом году концепцию развития электротранспорта в РФ пока не планируется пересматривать: несмотря на новые реалии, документ показывает высокую экономическую устойчивость, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.
"Нет, не будем пересматривать. Она на удивление показывает очень высокую экономическую устойчивость. Мы видим, что несмотря на те вызовы, которые сейчас есть, предприятия открываются, зарядная инфраструктура создается", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном пересмотре ранее утвержденной концепции развития электротранспорта в стране.
"Мы считаем, что за электродвижением будущее. Данный вид транспорта в текущих условиях сокращения поставок от наших зарубежных партнеров, наоборот, дает возможность захватывать — в хорошем смысле этого слова — рынок", — добавил Колесников.
Концепция развития использования и производства электротранспорта в РФ до 2030 года была утверждена в конце прошлого года. Согласно документу, в 2022 году планируется произвести 2,5 тысячи электромобилей, в 2023 году — 7,4 тысячи, в 2024 году — 17,5 тысячи, в 2025 году — 44 тысячи, в 2026 году — 71 тысячу, в 2027 году — 94 тысячи, в 2028 году — 115 тысяч, в 2029 году — 162,4 тысячи, в 2030 году — 217 тысяч. Также концепцией подразумевается строительство соответствующих зарядных станций. Ожидается, что до 2030 года их будет 28 тысяч по стране.
Отвечая на вопрос журналистов о том, сохраняются ли планы установить в 2024 году минимальную долю электрокаров для государственных и муниципальных нужд, Колесников ответил положительно, но указал на важность анализа ситуации на рынке в следующем году. "Пока эта идея сохраняется, решения о конкретных параметрах должен принять Минпромторг. На самом деле, активно будем смотреть на 2023 год: результаты и эффективность 2023 года — они нам подскажут, что делать дальше", — пояснил замминистра.
"Идея очень правильная, но она правильная в том случае, если у нас внутри страны по приемлемым ценам формируется достаточно большой объем производства электромобилей. Если поставить такие целевые показатели без необходимых объемов производства — наверное, не самое правильное решение", — добавил он.
https://1prime.ru/business/20220930/838306575.html