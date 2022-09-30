ЛИПЕЦК, 30 сен — ПРАЙМ. Утвержденную в прошлом году концепцию развития электротранспорта в РФ пока не планируется пересматривать: несмотря на новые реалии, документ показывает высокую экономическую устойчивость, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. "АвтоВАЗ" может запустить в серию электромобили Lada Largus в 2023 году

"Нет, не будем пересматривать. Она на удивление показывает очень высокую экономическую устойчивость. Мы видим, что несмотря на те вызовы, которые сейчас есть, предприятия открываются, зарядная инфраструктура создается", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном пересмотре ранее утвержденной концепции развития электротранспорта в стране.

"Мы считаем, что за электродвижением будущее. Данный вид транспорта в текущих условиях сокращения поставок от наших зарубежных партнеров, наоборот, дает возможность захватывать — в хорошем смысле этого слова — рынок", — добавил Колесников.

Концепция развития использования и производства электротранспорта в РФ до 2030 года была утверждена в конце прошлого года. Согласно документу, в 2022 году планируется произвести 2,5 тысячи электромобилей, в 2023 году — 7,4 тысячи, в 2024 году — 17,5 тысячи, в 2025 году — 44 тысячи, в 2026 году — 71 тысячу, в 2027 году — 94 тысячи, в 2028 году — 115 тысяч, в 2029 году — 162,4 тысячи, в 2030 году — 217 тысяч. Также концепцией подразумевается строительство соответствующих зарядных станций. Ожидается, что до 2030 года их будет 28 тысяч по стране.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сохраняются ли планы установить в 2024 году минимальную долю электрокаров для государственных и муниципальных нужд, Колесников ответил положительно, но указал на важность анализа ситуации на рынке в следующем году. "Пока эта идея сохраняется, решения о конкретных параметрах должен принять Минпромторг. На самом деле, активно будем смотреть на 2023 год: результаты и эффективность 2023 года — они нам подскажут, что делать дальше", — пояснил замминистра.

"Идея очень правильная, но она правильная в том случае, если у нас внутри страны по приемлемым ценам формируется достаточно большой объем производства электромобилей. Если поставить такие целевые показатели без необходимых объемов производства — наверное, не самое правильное решение", — добавил он.