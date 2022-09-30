МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на внеочередном собрании утвердили выплату по итогам первого полугодия 2022 года рекордных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Большинством голосов "решение принято", говорится в сообщении. Акции "Газпрома" подскочили на пять процентов после сообщения о дивидендах

"Собрание акционеров "Газпрома" утвердило рекомендованный Советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года — 51,03 рубля на одну акцию", — говорится в сообщении. Промежуточные дивиденды компания выплачивает впервые в своей истории.

Суммарный размер дивидендных выплат составит 1 триллион 208 миллиардов рублей — 50% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" за январь-июнь текущего года. Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка. Реестр акционеров под дивиденды закроется 11 октября.

Для сравнения, по итогам 2020 года "Газпром" выплатил дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию, суммарно 297,1 миллиарда рублей (50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2020 год).

В конце мая совет директоров рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года — в размере 52,53 рубля на акцию. Однако акционеры в конце июня решили, что выплачивать дивиденды в текущих условиях нецелесообразно. Общий размер дивидендных выплат мог составить 1 триллион 243,57 миллиарда рублей.

Доля "Газпрома", контролируемая Российской Федерацией, составляет 50,23%. Крупнейшим держателем, по последим раскрытым данным — на 31 декабря 2021 года, являлось Росимущество с долей в 38,37% акций компании, а за "Роснефтегазом" и "Росгазификацией" числились 10,97% и 0,89% соответственно. На держателей АДР "Газпрома" приходилось 16,16% акций, а еще 33,61% относились к прочим зарегистрированным лицам.