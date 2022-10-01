МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронного водительского удостоверения в России. По его словам, сделать это можно будет с 1 октября в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.

Черников также заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся необходимые поправки в ПДД. Кроме того, ведется работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе и в режиме офлайн.

Ранее начальник ГИБДД сообщал о том, что электронное водительское удостоверение введут до конца года. Тогда он выразил надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения.