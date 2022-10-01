МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Владельцы должны начинать подготовку автомобиля к зиме еще весной, рассказал в беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

"Как только зима прошла, уже надо об этом думать. О чем сейчас нужно позаботиться автовладельцам? Конечно, у кого нет зимних шин, в первую очередь о них. Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество", — отметил автоэксперт.

Он добавил, что автовладельцам "не стоит дожидаться холодов".

"Цены будут другие, и дефицит на рынке уже есть… Шины, конечно, один из важнейших моментов. Потому что, если всё остальное еще более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на пятьдесят превышают ту стоимость, которая была в прошлом году", — сказал он.

Канаев добавил, что помимо этого, в обязательном порядке необходимо подготовить машину и решить все проблемы именно сейчас. "Все ремонты нужно заканчивать до холодов. Чтобы еще была возможность всё, что нужно, посмотреть, доделать или переделать", — заключил он.