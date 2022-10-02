МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В России перестал действовать мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный кабмином 1 апреля как временная мера поддержки бизнеса. ЦБ разрешил клиентам банков самим устанавливать запрет на онлайн-операции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал, что мораторий давал возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространялся мораторий, была вправе отказаться от него. Для этого она должна была сделать соответствующее заявление на Федресурсе.

Положения моратория действовали как в отношении организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение были сделаны лишь по должникам, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.

Многие крупные компании добровольно отказались воспользоваться правом на мораторий на банкротство из-за ряда накладываемых им ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов. Однако некоторые профильные ассоциации, например, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), просили премьер-министра продлить его до 1 марта 2023 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников еще в сентября предупреждал, что эта мера не будет продлена, так как была срочной и выполнила свои задачи.