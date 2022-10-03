МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. ЕС предложил сделать исключение из санкций в отношении РФ для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Источник: ЕС после введения новых санкций может сразу объявить о следующих

"ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Этими проливами пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

Согласно агентству, страны ЕС обсуждают это предложение.

Ранее сообщалось, что санкции в отношении нефти из РФ могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании. Из-за новых ограничений судовладельцам больше не будет разрешено нанимать лоцманов-специалистов из компаний ЕС, чтобы проводить суда через датские проливы.