МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эксперт рассказал, как обманывают автовладельцев при покупке ОСАГО

"Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 года отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам… может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые", — говорится в материалах маркетплейса.

Отмечается, что больше всего в штуках за последний месяц россияне приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР.

В сентябре чаще всего искали запчасти для отечественных автомобилей (ВАЗ и Lada) и детали для иномарок массового сегмента — Renault Logan и Duster, а также Hyundai Solaris, Kia Rio. Эксперт рассказал, когда нужно начинать готовить автомобиль к зиме

При этом, по данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады, Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год к году), Турции (в 14 раз), Чехии (в 10 раз) и Узбекистана (в девять раз).

"В сентябре 2022 года россияне приобрели на Wildberries на 111% больше автотоваров, чем годом ранее. Чаще всего жители нашей страны покупают на онлайн-площадке автохимию, моторные масла, автомобильные лампы, чехлы на сиденья, противотуманные фары, щетки стеклоочистителя, шины, рамки для номеров, автосканеры и автомобильные ремкомплекты", — добавляется в сообщении.