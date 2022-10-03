ЕРЕВАН, 3 окт — ПРАЙМ. Десятки компаний примут участие в российско-армянской выставке, которая пройдет в Ереване 5-7 октября, сообщили в Торговом представительстве РФ в Армении. Российские производители примут участие в Food Istanbul Expo 2022

"Девятая международная промышленная выставка "Expo-Russia Armenia 2022" состоится 5-7 октября в выставочном комплексе "Ереван EXPO", — говорится в сообщении, опубликованном на странице торгпредства в соцсетях.

Отмечается, что целью выставки является развитие экономического, научно-технического, культурного и политического сотрудничества между РФ и Арменией, установление и укрепление связей между странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.

"Для участников разработана обширная деловая программа, предусматривающая презентации, целевые встречи, круглые столы непосредственно в министерствах Армении с участием руководителей ведомств и основных подразделений, а также биржа контактов в формате В2В. В рамках выставки пройдут круглые столы: транспорта и связи, энергетики и природных ресурсов, науки и образования, а также Круглый стол "Бизнес-фокус с Торгпредом России в Армении Анной Донченко", — отмечается в сообщении.

Для российских и зарубежных компаний "Expo-Russia Armenia 2022" является прекрасной возможностью обзавестись партнерами и выйти на новые рынки, заявили организаторы. Среди заявленных участников выставки свыше 30 компаний.