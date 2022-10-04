МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Московский автозавод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети, принимаются заявки от кандидатов из 23 городов России, говорится в пресс-релизе автопроизводителя. Стало известно, когда россиянам ждать первую новинку "АвтоВАЗа"

"Мы продолжаем готовиться к выводу автомобиля "Москвич" на рынок и приступили к формированию дилерской сети. Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию", — отмечается в сообщении.

"На первом этапе мы будем принимать заявки от кандидатов из 23 городов России. Прием заявок открыт до 21 октября", — уточняется в пресс-релизе.

В компании подчеркнули, что "Москвич" делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе — выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.